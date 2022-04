Julie GHELDHOF

A l'issue de mes études d'ingénieur à l'ENSGSI, j'ai décidé de m'orienter vers des activités de gestion de projet, d'accompagnement du changement ou de supply chain.



J'ai l'opportunité de travailler dans la gestion de projet au sein de la société CGI (ex-Logica). A travers mes différentes missions, j'ai pu développer mes connaissances dans les domaines des Ressources Humaines et du Managed Testing. Ces missions m'ont également permis de gagner en assurance.



Dynamique et autonome, je suis organisée et force de propositions. A l'écoute et curieuse, j’ai le sens du travail en équipe et des responsabilités.



Mes compétences :

Gestion de projet

Lean supply chain

Innovation

Accompagnement au changement

Microsoft Office