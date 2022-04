Julie GILLE

Www.sophro88.com



Stress, angoisses, conflits, incompréhension, isolement, manque de confiance, chômage, pression, mal-être, relations personnelles ou professionnelles insatisfaisantes qui se répètent, etc... Des situations que chacun de nous peut rencontrer au cours de sa vie. Il n'est pas toujours simple de les gérer et les traverser seul.



Je vous invite à les explorer à travers des techniques psycho-thérapeutiques, corporelles et énergétiques, laissant place à toutes les dimensions de votre être.

Les thérapies psycho-corporelles proposent un accompagnement et des outils accessibles pour transformer concrètement votre quotidien.



La sophrologie vous permettra de gérer votre stress, vos émotions et de vous relaxer.

La sophro-analyse vous invite à changer profondément votre manière de relationner et de vivre votre vie.

C'est une invitation à vous rencontrer, à prendre rendez-vous avec vous-même, dans la liberté d'être Soi...





Je suis également psychologue spécialisée en:

-conflits et négociations

-enquête de climat social

-dysfonctionnements organisationnels

-insertion sociale et professionnelle

-psychologue du lien social

-discrimination et exclusion

-identité sociale et professionnelle



Je conjugue mes expériences et formations en proposant des formation et des accompagnements en gestion du stress en entreprise.



Mes compétences :

Insertion sociale et professionnelle

Thérapeute psycho corporel