Julie GILLE

Mon parcours traduit mon envie de découverte et ma curiosité, trois années d'apprentissage dans les domaines de la Qualité et de l'HSE en pharmaceutique, cosmétique et chimie.

Des missions complètes et variées qui m'ont permis de consolider mes acquis notamment dans :

- les certifications ISO 9001/ 14001 et OHSAS 18001,

- les projets environnementaux : Revue intégrale du tri des déchets - mise en place d'un évaporateur concentrateur - passage de l'agrément pour le suivi réguliers des rejets - programmes d'actions dans le cadres réglementations RSDE et IED,

- Les validations de nettoyage...

Mon nouveau poste dans le groupe BEL ajoute une nouvelle expertise en industrie agroalimentaire dans mon parcours.

J'ai en charge la gestion de l'environnement notamment les déchets et une station d'épuration et de traitement d'eau.

Je gère également sur le terrain les investigations pour traiter les non-conformités internes et les réclamations clients.

Je réalise pour le site la veille réglementaire environnement avec la mise en conformité du site et tout echange avec les autorités (Dreal, agence de l'eau...)