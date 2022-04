Julie GIONDINI

Une nouvelle vie professionnelle qui démarre, un nouveau titre, celui de "maîtresse", mais toujours la même ambition de donner le meilleur de moi-même, au service d'une cause qui me tient à cœur: l'école de toutes les chances!

Parce que notre pays et nos enfants méritent mieux que cette sinistrose ambiante, l'école est le lieu ou il est encore permis de croire en l'avenir, et moi j'y crois!



Mes compétences :

COMMERCE

Création

Création d'entreprise

Formation

Formatrice

Ingénierie

Ingénierie de formation

Langues

Langues étrangères

Littérature