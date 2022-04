Julie GOMES

Jeune, dynamique, force de proposition et d'action. Une expérience riche dans divers domaines me rendent polyvalentes et rapidement autonome. Mes objectifs sont d'évoluer au sein d'une équipe ou d'un groupe de travail afin de travailler en collaboration avec diverses personnes.



Mes compétences :

Travailler sur tour à commande numerique

Dessiner des plans 2D et 3D sur thinkdesign ou sol

Travailler aux expeditions

Travailler au magasin d'atelier

Gestion de production sur logiciel excalibur

Simulation sur ficn

Prise de commandes

Accueil des clients

Ventes à emporter

Ebavurage

Utilisation de moyens de contrôles

Utilisation d'un banc pall