Julie GOMMÉ

Bonjour,

et Merci de visiter mon profil.



Se mettre des objectifs pour avancer. Réaliser ces objectifs pour se satisfaire.

C’est la formule qui me motive tous les jours.



Il n’y a pas de limites, seulement des contraintes, et des contraintes se contournent, s’effacent grâce à la formation, l’analyse et les propositions, l’acharnement.



Le marketing est un métier qui s’invente chaque jour afin de s’adapter aux environnements, aux évolutions, aux cibles…



Une culture grandissante, de la connaissance sans fin, des compétences nouvelles sont indispensables pour accomplir ce métier.



Ce sont ces idées qui m’ont poussées à choisir cette voie.



Mes objectifs : apprendre, échanger, partager, découvrir, rencontrer.

Je suis en partie satisfaite, car dans mon parcours professionnel et personnel j’accomplie déjà ces objectifs. Ma volonté est de continuée sur cette lancée, j’y travaille chaque jour pour performer dans les projets qui me sont confiés ou ceux que je lance.



C’est donc le début d’une longue aventure…



Si vous avez envie de m'apprendre, d'échanger, de partager, de découvrir, et de me rencontrer...

Alors n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

communication

marketing

organisation

CRM

BDD

mobile