Grâce à mon expérience à la fois produits et clients dans une grande enseigne de Distribution de l'univers RHF, je maîtrise les techniques de mise en marché et d'animation d'un assortiment en lien avec les besoins clients.

Ceci se complète par une expérience Communication : promotionnelle, in-store et institutionnelle.

Parallèlement, je maîtrise les codes inhérents à la vie d'un réseau de franchisés.



Mes compétences :

Franchise

CRM

Distribution

Marketing Direct

Fidélisation