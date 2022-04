Julie GRAND

RH Santé Manager a pour ambition de répondre aux problématiques de recrutement et d’accompagnement que rencontrent les établissements médicaux, dans les domaines du sanitaire, médico-social, rééducation et santé mentale. RH Santé Manager offre une prestation de recrutement et de conseils en ressources humaines, notamment sur l’accompagnement et l’évaluation ainsi que des solutions RH d’urgence, tel que le management de transition.



Nous bénéficions de l’expérience d’Adecco Medical et de ses équipes pour apporter une expertise sur les enjeux juridiques, générationnels ou environnementaux qui entourent un recrutement de fonction managériale dans le milieu médical. Fort de notre appartenance au Groupe Adecco Medical, leader des solutions en ressources humaines de la santé depuis 1968, RH Santé Manager s’appuie sur un réseau national de plus de 95 agences.