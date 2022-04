Julie GRAVA

Ayant effectuée une année de mise à niveau en arts-appliqués et un BTS communication visuelle en alternance, mes motivations reposent, d’une part, sur le fait que l’alternance apporte une expérience professionnelle très enrichissante pour soi.



Mon désir de m’orienter vers une carrière artistique est également justifié par mes goûts personnels tels que la photographie, le dessin, l’image… J’ai effectivement pris conscience de mes réels intérêts pour la création graphique, typographique et surtout pour l’infographie où je m’épanouis totalement.



Très ouverte d’esprit, curieuse, et créative, je m’intéresse à la vie culturelle, je fréquente notamment les musées d’où je tire en partie mon inspiration.



Pour toutes ces raisons, j’ai décidé de me consacrer entièrement à ce milieu afin d’en faire un métier qui me passionne.