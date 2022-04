Bonjour,

Je suis titulaire d'un diplôme d'intégrateur de données multimédia de niveau III depuis 2008, et je viens de terminer une formation de développeur Php/mySql en mars 2009.

Mes domaines de compétences couvrent aussi bien les langages Xhtml, Css, Javascript, et Php/mySql que les logiciels Photoshop, Illustrator et Dreamweaver.

J'espère rejoindre une entreprise dynamique afin de partager nos compétences. Je suis ouvert également à des propositions venant des SSII et des sociétés d'intérim.

Si des personnes ont des conseils à me donner pour la réalisation de mon projet, contactez-moi sur richard.blandin@gmail.com

Merci et à bientôt.



Mes compétences :

MySQL

PHP

Php MySQL

Webdesigner

Webmaster