Julie GRINIER-LEVAVASSEUR

Actuellement en charge de la mise en place d'actions événementielles (environ 400 par an), qui aident à l'alimentation du réseau commercial mais également à la notoriété et à la visibilité du Groupe Prévoir au niveau national : partenariats sportifs professionnels, partenariats avec des associations et clubs amateurs, des associations de séniors, salons et foires commerciales etc.



Goût prononcé pour le marketing sportif et l'événementiel.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Sponsoring sportif

Évènementiel