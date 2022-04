Julie GUÉNARD

Responsable d'activité nationale expérimentée, disposant de plus de 10 ans d'expérience en matière de management d'équipe, de stratégie, de développement de centre de profit et d'expérience opérationnelle dans le domaine du commerce aux particuliers.

Mes qualités essentielles sont mon engagement,ma réactivité et ma capacité à prendre des décisions.

Femme dynamique et pleine de ressources et d'idées,je suis une collaboratrice des plus appréciable et appréciée.



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Solide Expérience En Réorganisation D'équipe,dével

Organisation Opérationnelle

Gestion D'un Centre De Profit

Fait Preuve D'une Grande Motivation Personnelle

Relations Avec Les Employés

Gestion des ressources humaines

Management