Bonjour,



Bienvenue sur mon profil viadeo.



Voici en quelques lignes mon parcours universitaire et les expériences professionnelles.



Ma formation en master ingénierie de la formation m'a permis d'approfondir mes connaissances en droit du travail des personnels d'encadrement et de formation, de connaître le droit des associations et des organismes de formation, et d'apprendre le financement de la formation professionnelle ainsi que les techniques de communication.

Mon master en sciences de l'éducation et de la formation m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences dans les métiers de l'enseignement scolaire, dans le domaine de la formation et du travail ainsi que celui de l'éducation travail, santé et handicap.



Ultérieurement, j'ai suivi une licence professionnelle Valorisation des Produits et de l'Espace, ce qui m'a permis de développer mes connaissances commerciales, d'effectuer une étude de faisabilité, de reccueillir des données et d'en faire des rapports d'enquête.



Quant à ma formation en BTS Assistante de direction, elle m'a permis de renforcer mon aptitude à communiquer et à effectuer différents documents professionnels tels que les rapports de synthèse et d'analyse.



Grâce à mon parcours universitaire varié, j'ai l'opportunité d'avoir reçu une formation commerciale et une formation qui se porte sur le domaine de la formation et de l'éducation.



Aujourd'hui j'intègre une agence de prestation de service, en tant que formatrice.



Je porte un grand intérêt à la formation des professionnels et également au travail et à l'éducation spécialisée.



Julie GUERINEL



Mes compétences :

Analyse de besoins

Gérer un budget

Construire et animer un programme de formatio

Création de documents administratifs et comme

Conception de projet

Plan de formation

Formation professionnelle

Communication

Commerciale