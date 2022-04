Julie GUIHUR

Diplômée d’un BTS Technico-commercial en 2010, réalisé en deux ans d’alternance chez un commercial Multicartes. J’ai ensuite intégré l’entreprise Rexel France au poste de vendeuse conseil pendant deux ans, spécialisée dans la vente en matériel électrique auprès de particuliers et professionnels. L’écologie faisant partie de mes valeurs, j’ai par la suite intégré un négoce spécialisé dans les matériaux écologiques pour l’habitat, en tant que vendeuse conseil. Cette expérience m’a permit d’intégrer des connaissances sur des matériaux variés tels que des matériaux de construction, différents isolants (fibre de bois, ouate…) et des produits de décorations (peintures, enduits, revêtements de sols…). Les formations reçus par différents fournisseurs m’ont permis d’apprendre à conseiller un client en fonction de son budget et de la technicité souhaité (bâtiment écologique, bio-climatique, matériaux sains, naturels…).



Je sais faire preuve de professionnalisme, de conviction et de créativité pour réaliser des outils de vente et de communication. Les projets que j’ai anciennement réalisés m’ont permis de savoir construire un réseau professionnel. Mon aisance relationnelle me permet un bon contact avec le client. De plus, je sais être polyvalente pour la réalisation des tâches au sein d’une équipe.





Mes compétences :

Bio

Commercial

Décoration

Écologie

Electricité

Électrotechnique

Energie

Énergie renouvelable

Matériaux

Technico commercial

Energies renouvelables

Commercialisation des produits techniques

Aromathérapie

élixir floraux

Lancement de produits

Phytothérapie