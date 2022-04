Julie GUILLOTIN

Passionnée des données, je suis convaincue que c'est un domaine clé où l'informatique est stratégique.



En tant qu'analyste BI, avec un profil fonctionnel et polyvalent, je suis intervenue sur des projets variés dans différent secteurs d'activités qui m'ont permis de développer les compétences suivantes:



- Conception d’applications BI et référentielles (modélisation de data warehouses relationnel & multi-dimensionnel, intégration des sources de données, définition de règles business, conception de rapports et dashboards)



- Accompagnement des clients dans leurs choix d’usages BI et de solutions logicielles (études comparatives, analyses TCO)



- Mise en place de centres de compétences BI et des activités suivantes: définition de la stratégie BI, gestion des portefeuilles projets, des méthodologies & best practices, gouvernance des données décisionnelles, mise en place d'offres de services et d’une factory, gestion des infrastructures, veille technologique et innovations, ...



Mes compétences :

Business Intelligence

Internet