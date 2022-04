Julie GUYOMARC'H

Après un DUT en Publicité, j'ai choisi de me spécialiser dans un secteur qui me tient à coeur : celui des jeux et jouets. Mes connaissances de ce marché sont assurées par une expérience de terrain en grande surface spécialisée ainsi qu'en marketing.

Mon implication dans mes missions, m’a permis de mener à bien les projets qui m’ont été confiés. Pour l'enseigne La Grande Récré, j'ai réalisé de nombreux dépliants en autonomie, des catalogues en équipe, ou encore organisé un casting parmi les équipes des magasins.

Je recherche actuellement de nouvelles perspectives afin de faire évoluer ma carrière et mes compétences.



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Autonomie et sens de l'adaptation

Communication interne

Travail en équipe

Aisance relationelle

Adobe Photoshop

Sens de l'initiative

Rédaction

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Print

Coordination

Anglais

Microsoft PowerPoint