Soprano Lyrique et pianiste chante a vos mariages ou autres..JULIE HATCHUEL entre en 2002 au Conservatoire Municipal Gabriel Fauré à Paris dans la classe de chant de Michèle Command. Elle remporte la même année un premier prix au concours Européen de Chant de Picardie. Entre 2004 et 2006 elle suit les cours de chant d Anna Maria Mirenda et de Mireille Alcantara à l 'école Normale de Musique de Paris . EN mars 2007 elle remporte un premier prix au concours International de l '"Ufam" et concours d Excelence" Léopold Bellan". En octobre elle entre au conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil Malmaison dans la classe de chant d' Elisabeth VIDAL et obtient sont DEM . Finalise au concours International de Béziers en 2007 et au concours International de Vivonne en octobre 2008. En Mai 2008 elle se produit en concert au Petit Journal MONTPARNASSE de Paris en compagnie du Baryton Richard Rittelman.. EN Décembre 2006 elle tient le role de Pamina dans la flute enchantée de Mozart au théatre de Moutauban orchestre du capitole de Toulouse. En juin 2008 elle se produit à l opéra en plein air dans les contes d Hoffmann d Offenbach mise en scène de Julie Depardieu et Stéphane Druet. . En Juillet 2008 concert en Italie à la villa Medicis dans la Traviata de Verdi . En Juillet 2009 elle intègre l 'OPERA NATIONAL de Paris Bastille dans les choeurs. ou elle se produit Du 7 Mai au 3 Juin 2010 dans les Contes d'Hoffmann d 'Offenbach à la direction Musicale Jesus Lopez-Cobos et à la mise en scène de Robert Carsen . Le 12 et 13 Avril 2010 elle participe à la Salle Gaveau au master classes de Ruggero Raimondi sur l opéra de Don Giovanni de Mozart ou elle interprète le role de Donna Anna.Le 15 Avril 2011 elle participe au master classes de Tereza Berganza ou elle interprète de role de Mimi dans la boheme de Puccini.



Mes compétences :

Piano

Professeur de chant lyrique et jazz

Solfège chanteur

Animation

Professeur de piano

Éveil musical pour enfants