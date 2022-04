Julie HENG

Bonjour,



j'occupe actuellement le poste d'ingénieur thermicienne, ayant eu une expérience préalable en assistance à maitrise d'ouvrage dans le domaine de l'environnement et en simulation thermique dynamique.



Mes principales missions sont aujourd'hui dans la conception des installations de chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage de bâtiments.



- Conception et calculs des installations thermiques, de ventilation et de désenfumage en prenant en compte les exigences programmatiques, techniques et environnementales

- Établissement de minutes pour les pièces graphiques (plans, schémas, synoptiques, ...)

- Management de projeteurs et dessinateurs

- Rédaction de documents techniques (Notices, notes de calcul, CCTP, ...)

- Calculs règlementaires thermiques: RT global, RT 2005, RT 2012 - Certifications et labels énergétiques

- Relations avec les interlocuteurs (architectes, maitrise d'ouvrage, ...)

- Chiffrage du lot et analyse des ACT

- Suivi et réception de travaux



Vous trouverez dans mon parcours les principales références de mon poste actuel.



Mes compétences :

Energétique

Energie

Environnement

Mécanique

Mécanique des fluides

Optimisation

Simulation

BIM

CVCD