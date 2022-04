Julie HERMANN

Vous ne pouvez imaginer la masse d'information recueillie sur les consommateurs en les observant dans les magasins !



J'évalue et optimise les stratégies d'implantation et autres théâtralisations avec des méthodologies qualitatives sur-mesure, adaptées aux problématiques de mes clients Annonceurs et Distributeurs, ce à chaque circuit de distribution et profils de clientèle.



Mes compétences :

Animation

Architecture

Category management

Distribution

Études qualitatives

Implantation

In situ

magasin

Management

Merchandising

Sequençage

Signalétique

Théâtralisation

Vente