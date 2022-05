Valérie THOBOIS

12 années d'expérience marketing, d'abord chez COLGATE, puis dans chez CHANEL, associées au MBA Marketing & Développement Durable de l'Institut Léonard de Vinci, me permettent de proposer mon expertise en tant que consultante free lance auprès des entreprises qui souhaitent faire le lien entre RSE et marketing produit de façon durable.

Sujet de thèse professionnelle : "le marketing soutenable est-il soluble dans la RSE ?"



Mes compétences :

Marketing international

Stratégie de marque

Luxe et cosmétiques

RSE