Julie HERVE

FAISANT PARTIE DU

CABINET IMMOBILIER BASE A SAINT ETIENNE



travaillant sur des produits tels que :

Immeubles habitation (loués ou non, avec ou sans travaux)

Immeubles mixtes : - commerces et appartements - commerces et bureaux

Murs commerciaux

Bons emplacements, bonnes signatures, France ou étranger(Europe, US).

Résidences Hôtelières, Touristiques, EHPAD

Hôtels 2 * minimum,

Immeubles Classés : Loi Malraux et MH,

Contact avec developpeurs d'enseignes nationales installation de franchisés dans murs commerciaux beaux emplacements.

Nos clients sont des Groupes nationaux ou internationaux, des Foncières, des Promoteurs, des Investisseurs Institutionnels,des investisseurs privés.



Mes compétences :

Conseil