Julie HERVÉ-DONVAL

Je suis : « Une jeune diplômée en Master 2 "International Project Management"​ mobile (sur le national et à l'international) et motivée qui encadre des projets et des équipes avec passion et créativité.»

Je prends : « Des initiatives et fait preuve d'audace pour arriver à atteindre mes objectifs. »

Je recherche : « Un emploi en tant que chef de projet junior en France ou à l'étranger »







Mes compétences :

Business planning

Team Management

Négociation commerciale

Project management

Event Management

Microsoft office

iMovie

budgets

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Initiation