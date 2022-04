Julie HOANG

- Trilingue : Français / Chinois/ Vietnamien : Lu, parlé, écrit

- Connaissances du Commerce international : Import- Export, Incoterms, Paiements Internationaux, (Lettre de crédit)…

- Exploitation maritime export : mise en place des expéditions et suivis des dossiers

- Collaboration avec les clients, les transporteurs routiers, les groupeurs, les compagnies maritimes, les agents à destination.

- Négociations commerciales bilingue.

- Prospection de sociétés à l’étranger.

- Traitement, gestion des documentaires et facturation client.

- Bon relation, sens de l’organisation, adaptabilité et autonomie.



Mes compétences :

Enseignante de chinois

Assistante de responsable en courier

Assistante d'import - export

Enseignante

Assistante

Commerce international

Traduction de Chinois au Vietnamien

Logistique

Responsable magasin cosmétique

Transport maritime