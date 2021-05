Julie HOULES (MIQUEL)

Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon CV, ma formation ma permis dacquérir des connaissances dans divers domaines comme la Qualité, la Chimie, les techniques analytiques, la Microbiologie ou encore le Management de projet. Mon expérience professionnelle variée, du développement de méthodes au contrôle qualité, de la recherche scientifique à l'industrie, de la chimie analytique à la microbiologie, de la gestion de projet à l'assurance qualité en passant par le marketing, a prouvé ma capacité dadaptation à divers secteurs dactivité et ma permis de développer de nombreuses compétences et une grande polyvalence.

Aujourd'hui, je souhaite donner une nouvelle impulsion à ma carrière et mettre mes compétences au service de nouveaux projets. Je suis ainsi à l'écoute d'opportunités professionnelles.



Je suis rigoureuse, autonome, très organisée, réactive et efficace. Ouverte aux autres et naturellement dotée dun très bon relationnel, japprécie tout particulièrement le travail en équipe. Curieuse et dotée d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, je suis également soucieuse de me perfectionner et d'évoluer.



N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous sur de nouvelles perspectives!



Mes compétences :

Management de la qualité

Réglementation Cosmétique France/Europe

Veille réglementaire

Audit qualité

HPLC

Chimie analytique

Contrôle qualité

Analyses physico chimiques

Microbiologie

Management

Rédaction de rapports scientifiques

Spectroscopie

Spectrométrie de masse

Bioanalyse

Biochimie

Communication orale

Extraction

Chromatographie