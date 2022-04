Julie HUBERT

Ingénieure commerciale diplômée en 2011, mon parcours personnel m’a emmenée en région toulousaine où je recherche activement un poste dans l'assistanat en ressources humaines. Dans cette optique, j'ai suivi une formation au CPPU pour acquérir le titre professionnel d'assistante RH, obtenu en janvier 2016.



Le poste de technico-commerciale que j’occupais au sein de SOBIODA jusqu’en juin 2013 (TPE développant des réactifs et des appareils pour le diagnostic médical in-vitro) m’a permis de m’impliquer dans diverses activités, allant des aspects marketing (conception de plaquettes commerciales, alimentation du site web) à la réalisation de prestations de maintenance, en passant par la négociation, la vente, la gestion administrative, l’installation d’appareils et la formation de ses utilisateurs. La polyvalence des actions que j’ai eu à mener m’a apporté une vision globale de l’entreprise.

Le poste que j’occupais chez CELIO m'a permis de compléter et d’acquérir des compétences de vente et de management, cependant ce poste n'était pour moi qu’une étape.



Au-delà de la vente des produits et/ou services, le côté administratif que j’ai eu à gérer est un domaine dans lequel je souhaiterais valoriser mes compétences tout en conservant le contact humain, et c'est plus précisément dans les ressources humaines que je souhaite aujourd'hui m'investir.



Mes compétences :

Vente B2B et B2C

Ecologie

Facturation

Devis

Management commercial

Accueil physique et téléphonique

Relation fournisseurs

Management

Aisance relationelle

Service client

Accueil des clients

Gestion de la relation client

Biologie

Prospection commerciale

Bactériologie

Gestion administrative du personnel

Paie

Veille juridique et sociale

Recrutement