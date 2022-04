Peintre / Illustratrice diplômée du Lycée d'Arts Graphiques Auguste Renoir et de l’École Supérieure d'Arts Appliqués Duperré, je mets aujourd'hui mon savoir faire au service du monde de la création et de l'imaginaire.



Passant par divers styles et techniques, illustrer devient une poésie récitée en images...



Professionnels, particuliers, petits et grands, je vous invite à venir découvrir mon univers. Aujourd'hui le bien être passe également par la mise en valeur de son "chez soi", alors n'hésitez plus et passer à la décoration artistique ou personnalisée de votre intérieur. Et pour les plus curieux d'entre vous, initier vous aux techniques du dessin et de la peinture, Julie Illustre vous propose de vous coacher dans l'art de dessiner...



Je vous donne à tous rendez-vous sur mon site web : http://julieillustre.wix.com/julie-illustre



Bonne journée à toutes et à tous.







Mes compétences :

Artiste

Peinture à l'huile

Dessin

Illustratrice

Infographiste

Peinture contemporaine

Graphiste

professeur de dessin

Art

Peinture abstraite