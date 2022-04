Julie JAMMES

Au terme de 8 ans d'expérience RH au sein de plusieurs PME en plein essor, dans des secteurs divers comme la distribution et l'industrie agroalimentaire, je cherche aujourd'hui à intégrer la filière commerciale.



Dans mon métier, j'ai aimé être au plus près de l'opérationnel, pouvoir apprécier les qualités d'un produit, la performance d'un service, mieux connaître le client. Dans le recrutement, il est important d'attirer les meilleurs profils, d'être à leur écoute, de cerner leurs attentes , pour leur proposer un poste en adéquation avec leur projet professionnel, pour que chacun soit gagnant!





Aujourd'hui, j'ai envie d'une relation clientèle: de vendre, de satisfaire, de fidéliser, de développer un portefeuille. Idéalement, je profiterai de mes compétences en ressources humaines pour manager une équipe, développer un CA et gérer un centre de profit.



Je profite actuellement d'une opportunité d'emploi commercial sur mon secteur géographique et découvre le secteur du service à domicile qui m'intéresse depuis quelques années. Vais-je confirmer mes ambitions?



Mes compétences :

Optimisation d'un plan de formation

Mise en place d'outils de pilotage RH

Approche directe de candidats à fort potentiel

Mâitrise des procédures disciplinaires

Ressources humaines

Gestion du personnel

PME

Droit social

Communication interne

Recrutement

Gestion des carrières

Formation