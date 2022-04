Julie JEANNOT

J'exerce la fonction de juriste au sein de l'industrie de la santé depuis 9 ans.



Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir d’une part l’expérience du juridique au sein d'entreprises internationales évoluant dans le domaine des produits de santé, et d’autre part une compétence dans le domaine de la compliance notamment dans le cadre des relations Industrie-Professionnels de Santé.



Ainsi, les capacités d’analyse et d’approfondissement d’un dossier, la réactivité, l’adaptabilité à des interlocuteurs multiples, aux attentes différentes, sont autant de compétences que j’ai pu développer.



Dynamique, rigoureuse, à l’écoute des besoins de l’entreprise, j’ai le sens des responsabilités ainsi qu’un grand sens éthique et j’apprécie le travail en équipe.



Mes compétences :

Éthique

Juridique

Santé