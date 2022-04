Julie JOET

8 ans d expérience dans le domaine marketing

- 3 ans Responsable études marketing Europe chez Namco Bandai Partners

- 4 ans chargée d'études senior chez DIBS marketing. Réalisation de 60 études qualitatives et quantitatives dans les domaines de l environnement, des services et NTIC. Les budgets des études réalisées varient de 15 000€ à 90 000 €.(octobre 2005 à septembre 2009)

- 1 an Chef de produit chez Transdev de septembre 2003 à aout 2004



Je suis diplômée de l ESC du Havre et d un BA marketing de l Université de Coventry (UK).





Mes compétences :

Anglais

Business

Chef de produit

Environnement

Espagnol

Etude marketing

Marketing

Microsoft Business Intelligence

Transport

Transport en commun

Veille

Veille concurrence

Veille stratégique