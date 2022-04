Julie KIERREN

"Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles". (Sénèque)



Un principe, mon principe bien résumé dans cette citation de Sènèque. Je n'ai en aucun cas l'âme d'une philosophe mais j'ai pour ultime conviction que rien n'est impossible et que tout reste à faire. Motivation de jeunesse? Je n'en suis pas convaincue. Trait de caractère? C'est dèjà mieux.



Ancienne sportive et compétitrice, j ai longtemps cotoyé un milieu sportif où je n ai pas pu une seule seconde laisser place au doute. La boxe m'a inculqué cette volonté de réussir, cette rage de vaincre mais surtout de réussir à rester moi dans nimporte quelle situation.



C'est ce qui fait, pour moi la différence aujourd'hui.



Le marketing à toujours été pour moi une interrogation,un domaine à découvrir..J'ai obtenu un BTS MUC, sans réellement avoir eu de réponses à mes questions concernant le marketing.Les bases certes sont abordées mais je ne voyais pas encore se dessiner toutes les stratégies alliant marketing, ressources et outils.



Après une licence axée sur le developpement commercial, j'ai souhaité élargir mes domaines de compétences en intégrant un Master Marketing: le coup de foudre.



Mes compétences :

Détermination