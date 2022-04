Julie LABOUREL

Fraichement diplômée d'un Master 2 de Gestion des Ressources Humaines en apprentissage, je bénéficie d'une expérience professionnelle de 4 ans.

En effet, j'ai eu la chance d'effectuer ma deuxième année de DUT ainsi que ma licence chez Renault, au technocentre. Par la suite, j'ai signé un contrat d'apprentissage pour deux ans (Master 1 et 2) chez Thales.



Je souhaite trouver un poste dans les ressources humaines de type chargé de missions RH. Je suis particulièrement attirée par le développement professionnel que j'ai pu découvrir durant mon apprentissage.



Je suis de plus passionnée d'équitation depuis mon plus jeune âge, cavalière de compétition, je dispose du galop 7.







Mes compétences :

Ressources humaines