Julie LABRUNHIE - MARTINEZ

Organisée et dotée d’un fort esprit d’équipe, je m’implique toujours entièrement dans les tâches qui me sont confiées et attache une grande importance à la réalisation de mes objectifs.

De tempérament commercial, j’ai pu intégrer des postes me permettant de mettre en avant mes capacités relationnelles et de négociation tout en appliquant des méthodes de travail strictes et rigoureuses.

Instaurer des relations de confiance tant avec mon équipe qu’avec mes clients ainsi qu’être force de proposition restent des aspects incontournables de ma personnalité.



Mes compétences :

Word

Excel

Powerpoint

Open Office & Microsoft Office

Compétences administratives et de gestion

Compétences commerciales

Compétences managériales