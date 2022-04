Julie LACASTE

Je suis à la recherche d'un emploi en qualité de conseillère en insertion professionnelle.

Je maîtrise parfaitement les dispositifs en matière de formation et recherche d'emploi.



Je suis dynamique, organisée, rigoureuse. Je m'adapte très bien à n'importe quel environnement de travail. Je m'investis avec intérêt dans les missions qui me sont confiées car j'adore ce que je fais.

N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Animation atelier

Marché du travail

Entretiens professionnels

Travail en équipe

Formation professionnelle

Prospection entreprise