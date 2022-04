Julie LACROIX

Domaines de compétences:



COMMUNICATION

Communication stratégique:

-Développer des stratégies de communication :

• globale : Définir des plans de communication Médias et Hors Médias (campagnes de notoriété et campagnes produit) et les rétroplannings correspondants.

• de marque et créative : travailler sur l’identité de marque et le positionnement – Réaliser une copy stratégie.



Communication opérationnelle:

-Créer des outils de communication :

• journal d’entreprise, livret d’accueil interne, plaquette, flyer, newsletter, affiche, etc.

• Web et réseaux sociaux :

Définir une stratégie web. Alimenter en informations les outils de communication Web : site internet, Facebook, Twitter, Youtube, etc.



-Travailler avec les différents prestataires (agence de publicité, graphiste, imprimeur, afficheur) : appel d’offre, demande de devis, commande, suivi.







RELATIONS PRESSE

-Développer un réseau et créer un fichier presse (journaux locaux, régionaux, nationaux et étrangers).

-Fournir aux journalistes des informations pour les contenus rédactionnels :

• écriture de communiqués et dossiers de presse.

• organisation d’évènements presse : conférences de presse, déjeuners presse.

• Accueil presse lors des évènements : accréditations presse, préparation de la salle de presse, tribune de presse, zone mixte.



-Développer des partenariats (financiers ou sur la base d’échange) pour des encarts publicitaires, suppléments rédactionnels, spots radio ou TV, bannières site web, etc.



-Maintenir une veille médiatique : réaliser une revue de presse et analyser les retombées médiatiques. Réaliser également une veille concurrentielle.



-Répondre aux demandes journalistiques (demandes d’informations, d’interviews, de photos).







EVENEMENTIEL

-Créer un rétroplanning d’évènements après analyse des besoins, de la faisabilité, de l’impact.

-Communiquer sur ces divers évènements.

-Gérer la mise en place des évènements: contacter les différents prestataires, réaliser la signalétique, manager la logistique, etc.



Mes compétences :

chargée de communication

Communication

Lettres Modernes

Presse

Recherche

Relations Presse