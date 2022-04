Julie LADEL

Un projet à l'UNESCO sur la gestion de l'eau dans le bassin du Lac Tchad partagé par 5 pays, un programme de coopération internationale en environnement (bioremédiation et gestion de l'eau) basé en Thaïlande entre 25 pays d'Asie et d'Europe, de courtes collaborations avec l'UICN, l'UNESCO et la Compagnie Bas-Rhône Languedoc, une mission humanitaire (construction de puits et de promotion de l'hygiène) en Sierra Leone avec l'ONG Action Contre la Faim m'ont donné une vision holistique, pragmatique et interdisciplinaire des questions internationales liées à l'eau.



Je suis consultante en gestion de l'eau et vous conseille dans tout projet de développement international.



Après deux années et demi au sein de l'equipe d'Assistance Technique du vaste programme AMESD (www.amesd.org) basee a Kinshasa, a la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (www.cicos.info), j'ai rejoins l'équipe d'assistance technique auprès de l'Etat du Rajasthan en Inde pour renforcer les capacités locales en GIRE.



Mes compétences :

Afrique

Asia

Asie

Développement international

Europe

Gestion de l'eau

International

Management

Renforcement de capacités

Water Management