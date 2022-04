Julie LANDELLE

Diplômée de l'École Supérieure d'Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne Atlantique (ESIAB, anciennement ESMISAB), avec une spécialisation dans la mise en place de systèmes qualités dans le milieu de la santé. Responsable Qualité et management de la production pendant 3 ans dans les légumes frais et salades 4ème gamme, je suis actuellement en poste chez Brake France, avec la gestion au quotidien de la gamme de produits pâtisseries, glaces, pains et viennoiseries.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Qualité

Microbiologie

Audit interne

ISO 900X Standard

Gestion de projet

Management