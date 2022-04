Julie LANGLOIS RAMEL

Je suis titulaire d'un Master Management de la Stratégie de Marque, de l'Innovation et du Lancement de nouveaux produits et services obtenu en septembre 2015 au sein de l'Idrac Lyon.



Mes cinq années d’alternance au sein de différentes structures reflètent ma motivation et mon envie de m’impliquer dans des missions du domaine du Marketing et de la Communication.



En termes de Marketing, j’ai notamment réalisé la refonte du discours de marque destiné à un public de commerciaux. Egalement, j’ai été lauréate de la Mission Consulting Marketing 2014 : « Lancement de marque dans la grande distribution » destinée à l’entreprise Nutrisens et organisée par l’Idrac Lyon.

Parallèlement, dans le domaine de la Communication, durant deux ans, j’ai eu en charge l’ensemble des actions de communication de la société Orange.

Afin de mener à bien ces missions, l’exploitation de leviers tels que l’étude approfondie de marchés, des clients, de la culture d’entreprise, de ses besoins et la proposition de préconisations m’ont été indispensables.



Jour après jour, j’ai pu enrichir mes compétences grâce au pilotage de plusieurs projets (en tant qu’Assistante Chef de projet) impliquant des études de marché, la création de questionnaires et de plaquettes, la conception et le suivi d’un budget prévisionnel, la gestion d’outils de planification, la promotion d’événements via les réseaux sociaux, la création d’un blog ainsi que la formation de managers aux outils digitaux.



Par ailleurs, mes expériences extraprofessionnelles dans les domaines de la natation (en tant que professeur bénévole) et du secourisme attestent de mon dynamisme et de ma capacité à prendre des initiatives.



Mes compétences :

Bénévolat

Marketing

Réseaux sociaux

Commercial grands comptes

Commercial BtoB

Evénementiel/

Communication