Julie LAURENT

Jeune étudiante en master 1 Marketing et Publicité à l’ISCOM Lille, mon projet professionnel est d’intégrer une équipe en tant que chef de projet.



Passionnée par l’évolution des comportements des consommateurs et des médias, mais également par le design de Marques, je suis constamment à l’affut des nouveautés dans ces domaines.





Je suis actuellement à la recherche d'un stage de 6 mois en tant que chef de projet en agence ou chez l'annonceur à partir de Mars 2015.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Gestion de projet

Programmation VBA

Négociation commerciale

Excel

Informatique bureautique

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Benchmarking

Adobe Photoshop

Gestion budgétaire

Veille concurrentielle

Planification

Blogging