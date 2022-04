Julie LAURENT

Juriste puis avocate collaboratrice (1997 - 2005) au sein du Cabinet MICHAU, cabinet spécialisé en droit des nouvelles technologies et contentieux.



Avocate libérale exerçant en Cabinet Groupé de 2005 à 2010 dans le domaine du droit des nouvelles technologies.



Juriste au sein de la société STG Interactive entre décembre 2010 et juin 2012. La société STG Interactive a fondé le Fonds de dotation OP3FT (Organisation pour la Promotion, la Protection et le Progrès de la Technologie Frogans) en mars 2012.



Juriste au sein de l'OP3FT depuis le 2 juillet 2012.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Droit des marques

Droit

Internet