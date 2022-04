Julie LAURENT

Psychologue à l'ehpad St Pierre de Plabennec depuis septembre 2012 et à l'ehpad Ti Lann de Plomodiern depuis juin 2013.

Licence et master 1 en psychologie clinique à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble.

Diplomée du master 2 de Psychologie du vieillissement normal et pathologique à l'université Ségalen de Brest en juillet 2012.



Mes compétences :

Accueil de nouveau résidents et de leur famille

Suivi individuel

Travail en équipe pluridisciplinaire

Bilan psychologique (NPI, MMS...)

Accompagnement de fin de vie

Suivi et ateliers en PASA

Ecoute et soutien

Formation du personnel soignant

Groupes de parole et réunions de famille

Groupes de paroles pour les résidents

Accompagnement d'un public en difficulté

Accompagnement à l'adaptation du résident

Mise en place de projets de vie individualisés

Recueil de la souffrance psychique

Analyse de la pratique

Ateliers thérapeutiques

Projets d'établissement

Accompagnement des familles