Julie LE GOFF

Chargée de mission auprès de la direction de l'intégration des étrangers et de l'accès à la nationalité à la Direction Générale des Etrangers en France du ministère de l'intérieur, après ma réussite au principalat début 2017 alors que j'étais chargée de mission au pôle animation territoriale de la direction ville et cohésion urbaine du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET), je suis revenue à mes premiers objets de travail : l'intégration des étrangers en France, en en découvrant de nouveaux et passionnants en matière de droit de la nationalité. J'avais commencé ma carrière au Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD) en 1999, devenu Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances (ACSé) en 2010.

Je suis particulièrement investie sur le champ des politiques publiques d'égalité et de cohésion sociale, et ai développé une appétence sur les sujets à fortes résonnances sociétales.



Mes compétences :

Conseil

Diversité

Education

Formation

Ingénierie

Ingénierie de formation

Ingénierie sociale

Lutte contre les discriminations

Prévention

Politiques publiques

Politique de la ville

Intégration

Nationalité