Julie LE ROUX

Passionnée par le tourisme et la communication, mon parcours n'a pas été des plus académiques mais a le mérite d'être réfléchi et motivé par une volonté d'exercer des qualités et des compétences transversales.



Après 15 ans dans différentes agences de voyage et services de communication, j'ai souhaité m'investir en tant que facilitatrice au sein d'une équipe dynamique portée vers la réussite et l'international.



Ayant toujours été embauchée dans le cadre de créations de poste, j'ai su mettre en place efficacement process et organisation intra- et inter-services qui permettent d'optimiser l'activité de tous au service d'un projet d'entreprise.



Consciente des enjeux commerciaux et managériaux d'une entreprise en développement, ma capacité d’adaptation, mes qualités d'organisation et mon relationnel sont des atouts majeurs pour un Office Manager.



Check out my profil in English and more references on https://www.linkedin.com/in/julieleroux



Mes compétences :

Relations presse

Production

Commercial

Négociation

Dynamique

Communication

Relationnel

Analyse

Achats

Organisation du travail

Organisation d'évènements

Communication événementielle

Stratégie commerciale

Stratégie de communication

Négociation commerciale

Suivi commercial et administratif

Gestion de projet

Conception-rédaction