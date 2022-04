Julie LEBON

Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil !



En 2011, j'ai obtenu un diplôme d’Ingénieur en génie biologique avec une spécialisation en biotechnologies. J'ai ensuite complété ma formation initiale par un Mastère Spécialisé en Management par la Qualité. Lors de cette formation d'un an, j'ai travaillé en alternance comme Chargée de projet qualité/compliance chez Roche Pharma France.



Chez Roche, mon objectif principal a été la formalisation du Système de Management de la Compliance de l'entreprise. J'ai pour cela abordé les notions de RSE (Responsabilité Sociale d'Entreprise), d'éthique des affaires ou encore de système de management. J'ai pu appliquer différents outils de la qualité acquis au cours de ma formation théorique (analyse de maturité et de risques, construction d'indicateurs...). Cette mission m'a convaincue de l'intérêt d'associer étroitement RSE et qualité, de même qu'elle m'a permis de développer mon autonomie, mon esprit d'initiative ainsi que ma capacité à travailler en équipe.



Ayant décidé de donner une dimension internationale à ma carrière, je me suis récemment installée à Manchester. Je suis actuellement à la recherche un poste d'ingénieur qualité/compliance dans lequel je pourrai à la fois m’épanouir et laisser s’exprimer mon intérêt pour l'innovation, la communication et le travail en équipe.



Convaincue de l’intérêt d’étendre son réseau professionnel, j’accepte avec plaisir les demandes de mise en relation de la part de nouvelles personnes.



À bientôt !



Julie



Mes compétences :

Qualité

Ingénierie

Biotechnologies

Cosmétique

Industrie pharmaceutique

Compliance

Gestion de projet