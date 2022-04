Julie LECRENAIS

"La plus grande chose

du monde, c’est de savoir

être soi"

(Montaigne)



"La voix est un second

visage"

(Gérard Bauër)



A 12 ans, je suis remarquée par le chanteur et professeur de chant lyrique Luc Delmas. Cet excellent pédagogue est sollicité dans le monde entier pour donner de nombreuses Master Class. Très vite il constate chez moi des aptitudes à maîtriser ma voix, ainsi que ma curiosité grandissante à comprendre les subtilités de mon instrument.

Une passion naissante l’incite à me transmettre quelques clés de l'enseignement des techniques vocales. Il m’a toujours dit : « Julie tu es faite pour ouvrir des voix ».



L'année suivante, Je suis choisie en tant que soliste par Jean Michel Jarre, pour la tournée "Europe en concert".

Et quelle aventure, de Berlin à Barcelone en passant par Hong-Kong, ce sont 17 concerts qui m’emportent dans le monde incroyable du milieu musical.

Une vocation s’installe en moi comme une évidence.

Je découvre la scène dans des lieux incroyables et l’affluence et l’énergie du public sont juste magiques.

Que demander de plus lorsque qu’à 13 ans vous entrez dans l’univers des magiciens si ce n’est que vous n’avez pas rêvé ces voyages…

Cette expérience fabuleuse reste inoubliable car les musiciens qui l’accompagnent sont extraordinaires et me guident sur la route timide de mes premiers pas !



Et puis plusieurs propositions professionnelles affluent mais je doit continuer mes études et affiner ma voix.

Souhaitant multiplier mes expériences dans le chant lyrique, j’intègre en 2001 le conservatoire du Val de Marne dans la classe de Michèle Barreau.



En 2002, je commence à enseigner le chant dans l'école "Arts et Mouvements" de Loire Atlantique et pour "Le Jeune Ballet de l'Atlantique", compagnies dirigées par la danseuse étoile Laurence Ayela-Cormier.

Cette même année, je débute les leçons particulières sur Paris.

J’y prends tellement plaisir que je me plonge en 2005, dans l’étude de la rééducation musculaire vocale auprès d'enfants handicapés.

Mon désir d'apprendre et de me perfectionner dans le domaine vocal m'amène à prendre divers conseils auprès de phoniatres, orthophonistes, acupuncteurs et ostéopathes. Je vais également parfaire mes connaissances auprès de Sandra Sylvio qui est passionnée par la sonorisation de l'appareil vocal.



Je délaisse donc la scène un temps pour me consacrer à cette formidable aventure et parallèlement au conservatoire, je me plonge dans la composition plus que jamais.



Je prends des cours de théâtre et m'initie à une autre approche de la voix et de sa maîtrise face à un public.

Cette expérience me conduira sur les planches avec deux pièces de théâtre mises en scène par Jean-Marc Haloche pour la compagnie Ici Londres: " Noël Noir" et " Le Bazar des Amoureuses".



Je porte alors mon attention sur le mode "parlé" et l'intérêt d'une bonne élocution au quotidien, aussi bien dans un contexte personnel que professionnel. Aussi, Je me lance dans la folle aventure de l’entreprenariat avecArray.



Puis avec le temps la scène me rattrape et je commence à écrire pour les autres.

Je travail d’ailleurs sur un projet d’album pour une jeune chanteuse néerlandaise Amber Leitjens.

Et le hasard me conduit aujourd’hui dans les 25 finalistes en lice pour participer au prochain Album de la généreuse Céline Dion.

La chance qu’elle nous accorde est si grande que je ne peux que la remercier de m’offrir ces quelques semaines hors du temps.

Et demain je croise les doigts pour que mon étoile brille encore plus fort !





Mes compétences :

Formation professionnelle

Coaching

Formation

Conseil

Accompagnement