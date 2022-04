Julie LEFEBVRE

Consultante et auditrice indépendante, je propose mes services de conseil, audit et formation dans le domaine du tourisme :



- Accompagnement en stratégie commerciale et communication

- Audits qualité pour des marques et labels du tourisme

- Animation de réseaux professionnels

- Organisation d'événements promotionnels, mise en relation

- Rédaction de contenus Web et Print

- Formation en Webmarketing et marketing territorial



Après 5 années d'expériences dans les secteurs publics et associatifs, je décide de créer mon activité de consultante indépendante. En février 2015, je crée Sentiers Battus, entreprise de conseil en gestion de projets touristiques.



Me contacter : 06 47 52 03 37 / julie.lefebvre14@gmail.com



Mes compétences :

Tourisme

Gestion de projet

Animation de réunions

Etourisme

Animation de réseaux

NTIC

Audit qualité

HTML 5

CSS 3

Joomla

Relations Presse

Communication événementielle

Tourisme durable

Webmarketing

Consultante Tourisme - Auditrice Qualité