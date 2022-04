Julie LEMASSON

Bonjour,



Je suis Psychologue clinicienne depuis 2007 et diplômée du DESS Actions Gérontologiques et Ingénierie Sociale de Maseille depuis 2006.



Je travaille en cabinet libéral dans le 8ème arrondissement où je propose de l'accompagnement, du soutien psychologique et des thérapies individuelles et de couples.

Je propose également de me déplacer à domicile si nécessaire.



Mon activité porte également sur l'accompagnement psychologique des équipes professionnelles en établissement et à domicile, la formation des aidants professionnels et familiaux, et l'accompagnement des personnes âgées à domicile et en institution.



Je souhaite développer mon réseau professionnel sur la ville de Lyon, pour des rencontres, des échanges et des partages professionnels, alors n'hésitez pas à me contacter.





A très bientôt



Mes compétences :

Psychologie