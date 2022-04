Julie LEMÉNAGER

De nature curieuse et cartésienne, de culture entrepreneuriale, j’ai débuté ma carrière dans l’informatique où j’ai réalisé de nombreux projets top-down. Puis j’ai découvert les avantages du LEAN 6 SIGMA et j’y ai adhéré à 100%. Enfin capitaliser sur les ressources terrain et être à l’écoute du client ! Retrouver du bon sens, prendre du recul, mesurer et accompagner le changement auprès de chacun, voilà les garantis du succès.

Définir une stratégie, donner du sens aux actions, développer une culture d’entreprise basée sur la connaissance des attentes clients, accompagner sereinement les transformations de l’entreprise et valider les dires par les faits sont devenus mes activités favorites pour lesquelles j’utilise les outils que proposent les méthodes qualité telles que ISO 9001, le LEAN, 6 SIGMA, PDCA, . c’est leur synergie qui mène à la performance.

Mes différentes expériences dans des sociétés de services m’ont permis de vérifier l’efficacité de ces outils et de développer mon appétence à les expliquer avec les valeurs qui les accompagnent comme l’innovation, l’humilité, la rigueur et l’engagement. Je cherche maintenant à transmettre cette passion.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Ecoute

Stratégie d'entreprise

Lean management

Analyse de données

Analyse des besoins

Black Belt Lean 6 sigma

Management

Conduite de projet

Gestion de projet informatique