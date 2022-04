Julie LEQUERTIER

De formation médico-scientifique de Pharmacien spécialisée en Recherche et Développement, je suis actuellement à la recherche d'un poste en R&D ou production en laboratoire pharmaceutique, ou dans le secteur agro-alimentaire.



Mon parcours professionnel m’a permis de mettre en exergue mes connaissances en formulation, réglementation, phytothérapie, chimie et R&D ainsi que d'acquérir de nouvelles compétences.



La polyvalence de ma formation ainsi que mon dynamisme et ma ténacité font de moi une candidate motivée. Je maîtrise l'anglais couramment.



Mes compétences :

Phytothérapie

Chimie analytique

Synthèse

Galénique

Pharmacologie

Contrôle qualité

Chimie organique

Pharmacognosie

Aromathérapie

Relations structure-activité

Hit to lead Chemistry

Botanique

Pharmacovigilance