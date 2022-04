Julie LERISSON

Dotée d’un bon relationnel, je suis une personne impliquée, motivée, réactive, qui aime le travail d'équipe. Mes diverses expériences m’ont appris à travailler de façon indépendante et ont été propices à la prise d’initiatives et de décisions.



Mes réalisations en R&D :

> Responsabilité d'un service R&D

> Participation au transfert industriel de l'unité sauce d'un groupe Suisse sur un site industriel Français

> Développement de divers produits alimentaires innovants

> Projet bibliographique en partenariat avec des centres de recherches



Mes compétences :

Techniques de laboratoire

Information Technology (IT)

Management

Analyse de données

Communication

Analyse sensorielle

Formulation