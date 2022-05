Mathilde MOUSSU

Ingénieur dans l'industrie agroalimentaire.

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Biologie et Physique de Bordeaux.



Intérêts: Qualité, Process, Méthodes, Production, Optimisation, Règlementation, Equipe, Communication.





Mes compétences :

Force de proposition

Esprit d'équipe

Esprit critique

Gérer les contraintes et les délais

Sens de la responsabilité

Dynamique

Communication

Adaptation à l'environnement

Animation et formation

Goût du challenge

Capacité de synthèse

Intégrer la dimension QHSE

Gérer un projet industriel